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وفاة الإعلامية بالتلفزيون المصري عفاف عبد الرازق

أخبار العالم العربي

وفاة الإعلامية بالتلفزيون المصري عفاف عبد الرازق
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عفاف عبد الرازق
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توفيت مساء أمس الثلاثاء، الإعلامية المصرية، عفاف عبد الرازق، مقدمة البرنامج الشهير "مجلة التلفزيون".

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة أمام مسجد حسن الشربتلى بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بعد صلاة الظهر.

وستشيع الجنازة بمقابر الأسرة بمنطقة الوفاء والأمل بمدينة نصر.

يذكر أن انطلاقة عفاف عبد الرازق في التلفزيون المصري كانت عقب تخرجها، وهي من الجيل الأول في "ماسبيرو"، وعملت بقسم العلاقات العامة والإعداد، ثم عملت مذيعة وقدمت العديد من البرامج.

المصدر: وكالات

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