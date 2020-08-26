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حفتر يطالب بإنهاء أزمة الكهرباء خلال 10 أيام وتفعيل منظومة "الفيزا كارت"

أخبار العالم العربي

حفتر يطالب بإنهاء أزمة الكهرباء خلال 10 أيام وتفعيل منظومة
RT @General.official.leadership
حفتر يطالب بإنهاء أزمة الكهرباء خلال 10 أيام وتفعيل منظومة "الفيزا كارت"
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طالب قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر، الحكومة المؤقتة بالعمل على "إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء في غضون 10 أيام، وتوفير الوقود للجنوب".

ونشرت القيادة العامة بيان عبر صفحتها على "فيسبوك" قالت فيه إن حفتر اجتمع في مقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني ووزراء الداخلية والمالية، والصحة، وعميد بلدية بنغازي، ورئيس صندوق موازنة الأسعار، ومدير شركة الخليج العربي للنفط، ورئيس الهيئة العامة للكهرباء.

وأفادت القيادة العامة بأن الاجتماع تقرر "للنظر والتباحث في الاحتياجات الأساسية واللازمة للمواطن وحلحلة المختنقات الضرورية واليومية ومنها، التأكيد على إنهاء إشكالية انقطاع التيار الكهربائي في فترة أقل من عشرة أيام، والعمل على تفعيل منظومة الفيزا كارت لحل مشكلة السيولة، والنظر بشكل عاجل للبنية التحتية للمناطق والإسراع في معالجة مشاكلها، وتوفير الوقود لبعض مناطق الجنوب التي يوجد بها نقص في الوقود.

وأضافت القيادة العامة أن الاجتماع جرى خلاله التأكيد أن الاحتياطي الإستراتيجي للسلع التموينية متوافر لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

المصدر: RT

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