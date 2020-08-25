مصر.. القبض على مدير الإدارة الهندسية في مدينة الضبعة

ألقت هيئة الرقابة الإدارية في مصر القبض على كل من مدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة الضبعة بمحافظة مطروح، وباحث قانوني بتهمة الرشوة.

وبحسب المعطيات طلب المتهم الأول وبوساطة المتهم الثاني مبلغ 500 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مفوض شركة النصر للإسكان والتعمير وهي الشركة المسؤولة بتكليف من اللجنة العليا للتحفظ على الأموال بإدارة أصول إحدى شركات القطاع الخاص المالكة لقرية سياحية بالساحل الشمالي.

وهدفت الرشوة لكي يقوم المتهمان بعمل من أعمال وظيفتهما المتضمنة اتخاذ إجراءات إصدار خطاب من مجلس مدينة الضبعة إلى شركة كهرباء البحيرة يتضمن الموافقة على تغيير العداد الكهربائي للقرية من عداد للغرض الإنشائي إلى عداد دائم.

وضبط المتهمان متلبسان بتقاضي مبلغ الرشوة المتفق عليه داخل محطة وقود مجاورة لإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، وبعرض المتهمان على النيابة العامة قررت حبسهما.

ناصر حاتم

المصدر: RT