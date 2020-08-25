تراجع الإصابات والوفيات اليومية بكورونا في السعودية

أعلنت السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1114 إصابة و31 وفاة بفيروس كورونا المستجد، في تراجع لكلا المؤشرين.

وأفادت وزارة الصحة السعودية بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1114 حالة جديدة لتصل الحصيلة العامة للمصابين إلى 309768 شخصا، وتعتبر 22114 حالة ناشطة و1639 منها حرجة.

ويشهد مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية استقرارا نسبيا حيث سجلت في البلاد يوم 20 أغسطس 1287 حالة، وفي 21 أغسطس 1213، وفي 22 أغسطس 1184، وفي 23 أغسطس 1109، وفي 24 أغسطس 1175.

وفي سياق متصل، أفادت الوزارة برصدها 31 وفاة جديدة بالفيروس، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية بالتالي إلى مستوى 3722.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ عدد الوفيات اليومية في 20 أغسطس 42 حالة، وفي 21 أغسطس 32، وفي 22 أغسطس 30، في 23 أغسطس أيضا 30 حالة، وفي 24 أغسطس 42.

كما ذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" وصل إلى 283932 شخصا بعد تسجيل 1044 حالة شفاء جديدة.

المصدر: RT