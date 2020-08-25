صورة نادرة لأول جواز سفر في السعودية

أوضحت مصادر تاريخية أن أول جواز سفر في السعودية، ظهر بتاريخ 1926، باسم مملكة الحجاز وسلطنة نجد وملحقاتها، ومكتوب جنسية صاحب الجواز نجدي، وذلك قبل إعلان توحيد السعودية بـ6 سنوات.

وقالت المصادر التاريخية إن ملك إنجلترا، هنري الخامس، أول من اعتمد وثيقة شبيهة بجواز السفر المعاصر في عام 1414.

ويعد أقدم جواز سفر بريطاني صدر في سنة 1636، حيث سمح ملك إنجلترا تشارلز الأول خلال تلك السنة للسير توماس ليتلتون بالسفر نحو أراضي ما وراء البحار، وهي المستعمرات الإنجليزية بالقارة الأمريكية خلال تلك الفترة.

وعقب نهاية الحرب العالمية الأولى عام (1914-1918)انتشر بكثرة استخدام الجوازات، واعتمدت عليها إجراءات جواز السفر في مختلف الدول الكبرى.

وفي عام 1920، عقدت "عصبة الأمم" التي سبقت ظهور منظمة الأمم المتحدة، اجتماعا تم من خلاله الاتفاق على إصدار إرشادات معيارية لجوازات السفر.

المصدر: صحيفة سبق