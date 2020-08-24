اليمن.. الجيش يعلن مقتل 30 من الحوثيين في هجوم شرقي الجوف

تجددت المعارك اليوم الاثنين بين الجيش التابع للحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله (الحوثيون)، في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض، نقلا عن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن "الجيش الوطني شن هجوما ضد الحوثيين في جبهة النضود شرقي مدينة الحزم مركز الجوف، أثناء محاولتهم التسلل إلى أحد المواقع التي خسروها في وقت سابق".

وأكدت "مقتل أكثر من 30 عنصرا من الحوثيين وإصابة آخرين، فيما استعاد الجيش أسلحة وذخائر متنوعة".

وأشارت إلى "تمكن مقاتلات التحالف من تدمير آليات ومعدات للحوثيين في عدة مواقع بجبهة النضود، و4 آليات جنوب الحبيل بما عليها من عيارات وأفراد، إضافة إلى تدمير 3 أخرى في جبل قناو بمديرية خب والشعف".

من جهة ثانية، قال الحوثيون، عبر قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، إن طيران التحالف العربي شن 11 غارة على مناطق متفرقة في مديرية خب والشعف شرقي الجوف.

المصدر: وكالات