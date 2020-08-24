مصر.. إعادة محاكمة محسن السكري قاتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم

تشهد محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الاثنين، ثالث جلسات إعادة محاكمة المصري محسن السكري، قاتل الفنانة اللبنانية، سوزان تميم، بتهمة غسل الأموال المستحصلة من قتله النجمة اللبنانية.

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وأحالت محكمة جنايات القاهرة محسن السكري إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص النوعي، حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 42276 لسنة 2011 جنايات أن المتهم محسن منير علي حمدي السكري ، صاحب شركة "رد سي" للتسويق العقاري ارتكب جريمة غسل أموال قيمتها مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون ألف دولار، متحصلة من جريمة قتل عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن 3157 سجينا من المحكوم عليهم، فيما يعد أكبر قرار عفو خلال السنوات الأخيرة.

وشمل قرار العفو محسن السكري، ضابط أمن الدولة الأسبق المتهم بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم بتحريض من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، والصادر بحقه عقوبة السجن المؤبد.

المصدر: وسائل إعلام مصرية + RT