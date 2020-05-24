من هو الضابط المصري محسن السكري المتهم بقتل سوزان تميم والمفرج عنه بأمر السيسي؟

أفرجت السلطات المصرية عن محسن السكري، المتهم بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم عام 2008، حيث أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بالعفو عن بعض المسجونين بمناسبة عيد الفطر.

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ويعد محسن السكري ضابط أمن دولة مصري سابق، ووالده لواء شرطة سابق، وكان الحارس الشخصي للرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون أثناء زيارته لمصر وطوال إقامته في شرم الشيخ.

التحق محسن بكلية الشرطة ثم تخرج منها ليعمل ضابط بأمن الدولة ثم قدم استقالته وعمل مدير أمن لدى رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وتطورت علاقتهما إلى صداقة، وعمل أيضا مدير الأمن في شركة عراقنا التي تعد إحدى شركات أوراسكوم تيليكوم التابعة للملياردير المصري نجيب ساويرس.

ويعد السكري المتهم الأول بمقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم في 2008 بتحريض من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، حيث قضت محكمة النقض عام 2012 بالسجن المؤبد له لاتهامه بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والسجن 3 سنوات لحيازته سلاح بدون ترخيص.

واعتراف محسن أنه قام بقتل سوزان تميم، وأن هشام طلعت مصطفى هو الذي حرضه على قتلها مقابل مبلغ مليونين دولار، حيث حكم عليه بالإعدام في يوم 25 يونيو 2009، وتم تخفيف الحكم إلى 28 سنة سجن مشدد في محكمة النقض.

المصدر: RT