السيسي يفرج عن قاتل سوزان تميم عشية عيد الفطر

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالعفو عن 3157 سجينا من المحكوم عليهم، فيما يعد أكبر قرار عفو خلال السنوات الأخيرة.

وتضمن القرار العفو عن محسن السكري، ضابط أمن الدولة الأسبق المتهم بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم بتحريض من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، والصادر بحقه عقوبة السجن المؤبد.

ونص القرار على أن يعفى عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها وعن العقوبة التبعية المحكوم بها على 3157 محكوم عليهم، وأولهم محمود أحمد حلمى حسن، وآخرهم يوسف إسماعيل محمد عبدالجابر، وذلك ما لم يكن أي منهم محكوما عليه فى قضايا أخرى.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية