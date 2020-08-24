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"أنصار الله" الحوثية تعترف بمقتل اثنين من أبرز قياداتها (صور)

أخبار العالم العربي

RT
جماعة أنصار الله الحوثية تعلن مصرع اثنين من أبرز قياداتها
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أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، فجر الاثنين، عن مقتل قياديين اثنين بارزين خلال معارك مع الجيش اليمني، في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

ونشر نائب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من "أنصار الله" في صنعاء حسين العزي، تغريدة على "تويتر"، نعى فيها رئيس أركان المنطقة العسكرية السادسة التابعة لوزارة الدفاع بصنعاء اللواء عزي صلاح مطلق دحوة، واللواء روح الله زيد علي مصلح ركن التوجيه المعنوي في القوات الخاصة ونجل أحد مؤسسي الجماعة.

ونشر العزي وهو رئيس دائرة العلاقات الخارجية صورتين للقياديين الرفيعين اللذين من المقرر تشييعهما بجنازة عسكرية في صنعاء.

المصدر: RT + وكالات

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