"أنصار الله" الحوثية تعترف بمقتل اثنين من أبرز قياداتها (صور)
أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، فجر الاثنين، عن مقتل قياديين اثنين بارزين خلال معارك مع الجيش اليمني، في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.
ونشر نائب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من "أنصار الله" في صنعاء حسين العزي، تغريدة على "تويتر"، نعى فيها رئيس أركان المنطقة العسكرية السادسة التابعة لوزارة الدفاع بصنعاء اللواء عزي صلاح مطلق دحوة، واللواء روح الله زيد علي مصلح ركن التوجيه المعنوي في القوات الخاصة ونجل أحد مؤسسي الجماعة.
ونشر العزي وهو رئيس دائرة العلاقات الخارجية صورتين للقياديين الرفيعين اللذين من المقرر تشييعهما بجنازة عسكرية في صنعاء.
الشهداء صفوةالشعب وأكرم ماأنجبتهم الأرض— حسين العزي (@hussinalezzi5) August 23, 2020
والمعنى الحقيقي للدين والوطن والإنسانية
إنهم رجال متفوقون وسر تفوقهم أنهم باختصار رأوا دينهم ووطنهم وشعبهم فوق أنفسهم فكانوا
ع الدوام حاضرون للفداء بمجرد أن يمس أرضهم قهرٌ أويلحق شعبهم ضيم
وكل ذلك دين وعظمة
لذا قال قائلنا (شهداؤنا عظماؤنا) pic.twitter.com/Mz3BjCknbT
تَسيلُ عَلى حَدِّ الظُباتِ نُفوسُنا— حسين العزي (@hussinalezzi5) August 23, 2020
وَلَيسَت عَلى غَيرِ الظُباتِ تَسيلُ
وَأَسيافُنا في كُلِّ شَرقٍ وَمَغرِبٍ
بِها مِن قِراعِ الدارِعينَ فُلولُ
معوَّدَةٌ أَلّا تُسَلَّ نِصالُها
فَتُغمَدَ حَتّى يُستَباحَ جهولُ
وَأَيّامُنا مَشهورَةٌ في عَدُوِّنا
لَها غُرَرٌ مَعلومَةٌ وَحُجولُ pic.twitter.com/MXSik7mzUL
المصدر: RT + وكالات