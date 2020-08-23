لبنان يسجل 507 إصابات جديدة بكورونا

تراجع عدد إصابات فيروس كورونا في لبنان اليوم الأحد، إلى مستوى 500 إصابة تقريبا، بعدما سجل معدلات قياسية لثلاثة أيام على التوالي تجاوزت 600 إصابة في اليوم.

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وأعلنت ​وزارة ​الصحة​ اللبنانية​ في تقريرها اليومي، عن تسجيل 507 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 12698 حالة.

وأوضحت أنه تم تسجيل 500 حالة إصابة بين المقيمين خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية، و7 حالات بين الوافدين، مشيرة إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 123.

ولفتت الوزارة إلى أنها أجرت 5328 فحصا مخبريا لكشف الإصابة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 1757 فحصا في ​المطار​.

في غضون ذلك، بدت شوارع بيروت مهجورة بعد أن أعادت الحكومة فرض الإغلاق المرتبط بتفشي فيروس كوفيد-19 يوم الجمعة، في أعقاب ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا.

وصدرت أوامر بإغلاق الأسواق ومراكز التسوق والصالات الرياضية، بينما تم حظر المناسبات الاجتماعية والتجمعات حتى 6 سبتمبر.

ويأتي الإغلاق في بيروت بعد احتجاجات مناهضة للحكومة في أعقاب الانفجارات التي هزت منطقة ميناء المدينة في 4 أغسطس، وأسفرت عن مقتل أكثر من 150 شخصا وإصابة الآلاف.

المصدر: RT