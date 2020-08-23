وزير الدفاع بحكومة صنعاء: الأيام القادمة ستحمل الكثير من المفاجآت

قال وزير الدفاع في حكومة صنعاء اللواء الركن محمد ناصر العاطفي في تصريح لوكالة "سبأ"، إن "الأيام القادمة ستحمل الكثير من المفاجآت التي ستلحق بالعدوان هزائم ساحقة".

وأضاف وزير الدفاع: "وضعنا في المرحلة الراهنة أفضل بكثير مما كنا عليه"، مشددا على "أن الأيام القادمة تحمل في طياتها الكثير من المفاجآت وستتحرر الأرض اليمنية من الغزاة والمحتلين إلى غير رجعة".

وأوضح محمد ناصر العاطفي أن التحالف العربي "فشل في تحقيق أهدافه العسكرية والسياسية والاقتصادية بفضل صمود الشعب اليمني واستبسال أبطال القوات المسلحة".

المصدر: سبأ