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بومبيو يزور السودان في الأيام المقبلة

أخبار العالم العربي

بومبيو يزور السودان في الأيام المقبلة
Reuters
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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قال مسؤول بالحكومة السودانية، اليوم الأحد، إن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، سيزور السودان في الأيام القريبة المقبلة.

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ورفض المسؤول السوداني، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، الإدلاء بتفاصيل عن زيارة بومبيو وأهدافها.

ومن المقرر أن يزور بومبيو إسرائيل والإمارات يومي الاثنين والثلاثاء، بعد اتفاق تطبيع العلاقات بين تل أبيب وأبوظبي مؤخرا.

يعمل السودان على تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019، لكنه لا يزال يسعى لشطب اسمه من قائمة الدول التي تعتبرها الولايات المتحدة راعية للإرهاب.

ويعد إنهاء إدراج السودان في قائمة الإرهاب الأمريكية أولوية قصوى للمجلس الانتقالي في السودان والحكومة التي تعمل تحت إشرافه.

وقال مصدر حكومي كبير لرويترز الأسبوع الماضي إنه من المتوقع إحراز تقدم كبير بشأن هذه القضية في الأسابيع المقبلة.

المصدر: رويترز

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