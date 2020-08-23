 
مباشر

صحيفة: أردوغان يصدر قرارا بتشكيل "مديرية قوات الدعم" تتبع للرئاسة مباشرة

أخبار العالم العربي

صحيفة: أردوغان يصدر قرارا بتشكيل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ol1h

أصدر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قرارا بتشكيل "مديرية قوات الدعم" تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، بحسب ما ذكرته صحيفة "زمان" التركية.

وبحسب "زمان" فإن قرار رئيس الجمهورية هذا نشر في الجريدة الرسمية يوم الجمعة.

والقرار تسبب في موجة انتقادات من أحزاب المعارضة، وقال النائب في البرلمان عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، جارو بايلان، إن "نظام الرجل الواحد يريد تشكيل قوات موازية تكون تابعة لرئاسة الجمهورية، تشبه قوات SS النازية".

وأضاف: "نرى أنه سيتم تشكيل قوات جديدة، وستكون تابعة لقصر الرئاسة، وستكون هذه القوات مرتبطة بأوامر وتعليمات مباشرة من القصر. هذه الخطوة خطيرة للغاية. ونرى ضرورة أن يكون هناك موقف قوي من المواطنين والأحزاب السياسية".

المصدر: زمان التركية 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا