صحيفة: أردوغان يصدر قرارا بتشكيل "مديرية قوات الدعم" تتبع للرئاسة مباشرة

أصدر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قرارا بتشكيل "مديرية قوات الدعم" تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، بحسب ما ذكرته صحيفة "زمان" التركية.

وبحسب "زمان" فإن قرار رئيس الجمهورية هذا نشر في الجريدة الرسمية يوم الجمعة.

والقرار تسبب في موجة انتقادات من أحزاب المعارضة، وقال النائب في البرلمان عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، جارو بايلان، إن "نظام الرجل الواحد يريد تشكيل قوات موازية تكون تابعة لرئاسة الجمهورية، تشبه قوات SS النازية".

وأضاف: "نرى أنه سيتم تشكيل قوات جديدة، وستكون تابعة لقصر الرئاسة، وستكون هذه القوات مرتبطة بأوامر وتعليمات مباشرة من القصر. هذه الخطوة خطيرة للغاية. ونرى ضرورة أن يكون هناك موقف قوي من المواطنين والأحزاب السياسية".

المصدر: زمان التركية