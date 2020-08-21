المغرب يسجل 1609 إصابات جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الجمعة، تسجيل 1609 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل الحصيلة التراكمية للمصابين إلى 49247 في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 42 حالة وفاة جديدة، ليصل مجموع الوفيات إلى 817.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 1665336 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.

وتم التأكد من 1393 حالة شفاء إضافية لتبلغ حصيلة التعافي 34199 حالة.

وأهابت وزارة الصحة بالالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

المصدر: وسائل إعلام مغربية