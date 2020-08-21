العراق.. إقليم كردستان يرفع الحظر عن دخول أبناء باقي المحافظات العراقية

أعلنت غرفة عمليات محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق، اليوم الجمعة، فتح المجال لدخول المواطنين من كافة المحافظات العراقية، إلى مناطق الإقليم، وحددت شروط ذلك وبعض الإجراءات الأخرى.

وقالت غرفة العمليات في بيان لها، إنه "خدمة للمصلحة العامة وحفاظا على المواطنين ولاستمرار أعمالهم، قررت غرفة عمليات محافظة أربيل الآتي:

أولا: يسمح بإقامة صلاة الجمعة في جوامع محافظة أربيل مع الالتزام بالتوجيهات الصحية والإجراءات الوقائية، وحسب الشروط أدناه:

1- أن يرتدي المصلي كمامة وقفازات. 2- أن لا تقل المسافة الفاصلة بين مصل وآخر عن متر ونصف المتر. 3- إغلاق أماكن الوضوء في الجوامع. 4- أن يتوضأ المصلي في البيت ويأخذ معه سجادة يصلي عليها في الجامع.

ثانيا: على كافة المحلات والأسواق والمراكز التجارية وجميع الأماكن التي تقدم خدماتها للمواطنين، أن تطبق التعليمات الصحية والإجراءات الوقائية، وأن لا تسمح هذه الأماكن لأي شخص بالدخول إليها بدون وضع الكمامة، وعلى العاملين فيها أيضا ارتداء الكمامات، وستتخذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.

ثالثا: على المطاعم والكافتيريات والمرافق السياحية الالتزام بالتوجيهات الصحية والإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات وتطبيق كافة الشروط والتعليمات الصادرة عن البلديات وهيئة السياحة، وستتخذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.

رابعا: على سواق السيارات (الخاصة، سيارات الحمل، وسيارات الأجرة) الالتزام بالتوجيهات الصحية والإجراءات الوقائية، وفي حال وجود ركاب في السيارة على السائق والركاب أن يرتدوا كمامات، وفي حال مخالفة أحد من هؤلاء، سيواجه السائق الإجراءات القانونية بموجب البيان رقم (48) لسنة 2020.

خامسا: على مواطني محافظة أربيل الالتزام بالإجراءات الوقائية باستخدام الكمامات والحفاظ على المسافة الآمنة (لا تقل عن 1.5 متر) بينهم، وكل من يخرج من داره بدون كمامة سيواجه الإجراءات القانونية ويتم تغريمه بموجب البيان رقم (48) لسنة 2020.

سادسا: تبقى الأماكن والمحلات المدرجة في أدناه مغلقة:

1- إقامة مجالس العزاء (سواء في خيم أو في المنازل أو القاعات) وكذلك مراسم زيارة القبور. 2- قاعات الحفلات والمناسبات والأعراس.

سابعا: التنقل بين محافظة أربيل وسائر محافظات الإقليم وبقية محافظات العراق سيكون مسموحا به للحالات الضرورية، ولكن لا يسمح بحركة وتنقل المجموعات السياحية.

المصدر: "رووداو"