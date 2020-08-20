مصر.. 111 إصابة جديدة بكورونا و15 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أن 111 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد تم تسجيلها في مصر خلال الـ 24 ساعة المنصرمة.

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وأشار المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، إلى خروج 909 متعافين من مكورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف مجاهد أن 15 حالة وفاة بين المصابين بالفيروس تم تسجيلها في البلاد خلال الفترة الزمنية ذاتها.

وأورد المتحدث باسم الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر من المثابين بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 97025 حالة من ضمنهم 63462 حالة تم شفاؤها، و 5212 حالة وفاة.

ناصر حاتم

المصدر: RT