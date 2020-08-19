مصر تسجل استقرارا في إصابات ووفيات كورونا اليومية

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر الأربعاء، تسجيل 161 إصابة جديدة بكورونا، و13 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة، إلى أن إجمالي الحالات المصابة والمسجلة رسميا لدى الوزارة ارتفع ليبلغ 96914 حالة، من ضمنهم 62553 حالة تم شفاؤها، و5197 حالة وفاة.

وأكدت الوزارة، ارتفاع حالات الشفاء إلى 62553 عقب الإعلان عن شفاء 991 مصاب.

ويشير المنحنى الوبائي في مصر، إلى استقرار نسبي في أعداد الإصابات والوفيات، حيث أعلن الثلاثاء عن تسجيل 163 إصابة بكورونا، و11 وفاة.

ناصر حاتم - القاهرة