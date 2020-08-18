مصر تسجل ارتفاعا في الإصابات بكورونا مقابل تراجع الوفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الثلاثاء عن تسجيل 163 إصابة بكورونا، و11 وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار الصحة، إلى أنها سجلت 911 حالة شفاء، ليصبح عدد المتعافين من الوباء 61562 حالة.

ونوهت، إلى أن إجمالي الإصابات أرتفع ليبلغ 96753 حالة من ضمنهم 61562 حالة تم شفاؤها، و 5184 حالة وفاة.

وتشير الأرقام المعلنة، إلى ارتفاع في الإصابات وتراجع في أعداد الوفيات، مقارنة بالأيام السابقة، إذ سجلت مصر أمس الاثنين، 115 إصابة، و13 حالة وفاة.

المصدر: RT