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واشنطن "غاضبة" من قتل نشطاء معارضين في العراق

أخبار العالم العربي

واشنطن
Reuters POOL New
المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس
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أعلنت الخارجية الأمريكية أن واشنطن "غاضبة" من قتل نشطاء المجمتع المدني في العراق والهجمات على المتظاهرين في بغداد والبصرة.

وجاء في بيان للمتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، اليوم الخميس: "ندعو الحكومة العراقية لاتخاذ خطوات عاجلة لمحاسبة المليشيات والخارجين عن القانون والعصابات الإجرامية التي تهاجم العراقيين الذين يتمتعون بحقهم في التظاهر السلمي".

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وكانت السفارة الأمريكية في بغداد قد دانت اغتيالات النشطاء في العراق، مؤكدة أنها تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان.

وشهدت محافظة البصرة في جنوبي العراق خلال الأيام الأخيرة عمليات اغتيال لنشطاء في الحراك الشعبي، فيما أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قرارات أقال بموجبها عددا من القيادات الأمنية في المحافظة.

المصدر: رويترز

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