سوريا .. "العطش يخنق الحسكة" ليس مجرد هاشتاغ

"العطش ليس فقط كلمة أطلقت لكسب التعاطف، إنه معاناة حقيقية ويومية"، هكذا يقول أهالي الحسكة التي تعيش مجددا أزمة حادة في تأمين مياه الشرب بعد إغلاق تركيا محطة علوك للمياه.

"العطش يخنق الحسكة" عبارة تنتشر خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعنها يقول بعض أهالي الحسكة لـ RT إنها "ليست مجرد هاشتاغ، أو عبارة لكسب التعاطف، فأزمة المياه في المدينة وصلت حد العطش الذي يهدد حياة مليون شخص هناك، ودون مبالغة في ذلك"، وذلك بعدما قامت تركيا، وللمرة الثامنة، بإغلاق محطة علوك التي هي مصدر ماء الشرب الوحيد لمدينة الحسكة وأريافها، وتقع قرب مدينة رأس العين الخاضعة لسيطرة فصائل مسلحة تدعمها تركيا.

دون نقطة ماء، كما يقول عبد الوهاب، وهو أحد السكان هناك، ما زالت تعيش المدينة، ويؤكد أن المياه لم تصله منذ السابع من هذا الشهر.

وتتفاوت مدد انقطاع المياه، لتتراوح بين أسبوع إلى عشرين يوما، (كما في الصالحية، والمفتي، وضاحية كوردو)، وهذا يعود إلى تقسيم المدينة إلى مناطق، كما أن ضخ المياه ضعيف، حسب ما يقول مصدر في "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" لم يرغب بذكر اسمه، وأشار إلى أن تركيا عبر الفصائل التي تدعمها أوقفت ضخ المياه من محطة علوك في 13 من الشهر الجاري. وهي المرة الثامنة التي يتم فيها إيقاف ضخ المياه من تلك المحطة.

الماء .. سلعة

وكما في كل الأزمات، فقد فرض انعدام المياه، أن تتحول إلى سلعة تزيد الأعباء المالية على من لم يكن في بالهم أنها قد تصبح مرتفعة الثمن، إلى حد أن بعض الأهالي قاموا ببيع أثاث منازلهم للحصول على المياه، كما أكد أكثر من شخص في المدينة.

يصل سعر برميل المياه (200 ليتر) الذي يتم بيعه عبر الصهاريج بنحو ألف ليرة (راتب الموظف وسطيا يقدر بنحو 50 ألف ليرة).

ويقول عبد العزيز عابي إن تكلفة المياه أضيفت إلى أعباء كثيرة، ويشير إلى أن الموظف الذي يتقاضى 50 ألف ليرة عليه أن يقتطع منها ومن قوت أولاده نحو 20 ألفا من أجل المياه فقط.

"خزانات" .. برعاية إنسانية دولية

أمام تلك الحالة التي تبدو مستعصية، لا يجد الأهالي كثيرا من خيارات الحل.

يلجأ الأهالي إلى حفر الآبار السطحية في القرى المحيطة بالمدينة، وهي غير كافية لإرواء مدينة بمليون نسمة، كما يقول عابي، ويضيف أن "الآبار التي حفرها البعض على نفقتهم الخاصة، إلا أن مياهها غير صالحة للشرب كونها مياه مختلطة ملحية ملوثة بمياه الصرف الصحي، ولا توجد مصادر أخرى للمياه"

وثمة من يقول إن مياه الآبار السطحية "لا تصلح للشرب، وتستخدم في التنظيف فقط" كما أنها ستشكل خطورة "مع مرور الزمن لأن حفر تلك الآبار سيؤدي إلى تكهفات وانهدامات وهذا مما لا تُحمد عقباه"

وقد انتشرت في بعض شوارع المدينة خزانات وضعتها منظمة الصليب الأحمر (بالتنسيق مع الإدارة الذاتية، كما يقول المصدر في الإدارة)، إلا أن تلك الخزانات لا تكاد تُملأ حتى تفرغ وبعد أقل من نصف ساعة، بتأثير الزحام، الذي تسود فيه غالبا مظاهر التدافع والملاسنات والمشاجرات، فكل من يأتي إلى الخزان ليملأ "بيدون" مياه يكون خلفه أطفال عطشى، كما يقول عماد الذي يشير إلى حالة الحر الراهنة التي تزيد الحاجة إلى المياه.

ويشير بعض الأهالي هناك إلى أن العطش "يطال مخيمي الهول والعريشة حيث الآلاف من عوائل أفراد "داعش"، وغيرهم من اللاجئين، فهم أيضا يعتمدون على المياه القادمة من آبار علوك"

لماذا تقطع المياه؟

سؤال تبدو الإجابة عليه شبه واحدة: هناك نوع من مقايضة الكهرباء بالماء.

إذ تقوم تركيا والفصائل التي تدعمها بقطع الماء عن المناطق الخاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، لإجبار الأخيرة على تزويد المناطق التي تسيطر عليها تلك الفصائل بالكهرباء.

ويضيف أحد أهالي الحسكة أن تلك الفصائل تطالب بالنفط أيضا، إضافة إلى الأتاوات التي تطلبها أحيانا لإعادة ضخ المياه.

هي حالة متكررة تخوض فيها "الإدارة الذاتية" مفاوضات للتوصل إلى حلول وغالبا يكون "الكهرباء مقابل الماء"، ونقلت وسائل إعلام محلية أمس عن الرئيسة المشتركة لمديرية المياه التابعة للإدارة الذاتية في الحسكة، سوزدار أحمد، أن المفاوضات لم تسفر عن نتيجة حتى الآن، وأضافت "الإدارة الذاتية وضعت شروطا لتزويد "المناطق المحتلة" (ومنها بلدة رأس العين) بالكهرباء، مقابل ضخ المياه لمدينة الحسكة وأريافها، بعدما تكرر قطع المياه من قبل القوات التركية"

واللافت أن بعض سكان رأس العين حاولوا الرد على هاشتاغ "العطش يخنق الحسكة" بعبارة "الظلام يخنق راس العين"

مناشدات متكررة

أول أزمة مياه عاشتها المدينة كانت في أكتوبر من العام الماضي حين دخلت القوات التركية دعما مباشرا لبعض الفصائل في سوريا ومكّنتها من السيطرة على عدة مدن في الشمال السوري، وكان أول بيان يصدر عن مديرية المياه في الإدارة الذاتية بهذا الخصوص أعلن أن القوات التركية قصفت محطة علوك، وناشد "المنظمات الدولية لإنقاذ مليون نسمة من كارثة إنسانية بسبب استمرار انقطاع المياه من محطة علوك المغذية لمدينة الحسكة جراء القصف التركي لها".

بعد ذلك تكررت المناشدات بتكرر القطع المتعمد لضخ المياه إلى المدينة، دون أي أفق في الحل، كما يقول أحد أهالي المنطقة، إذ أن الحلول تكاد تقتصر على اثنين: إما تفاوض (الإدراة الذاتية، أو الحكومة السورية المركزية، مع تركيا وهذا يعطيها شرعية) أو مد المياه من نهر الفرات أو نهر دجلة.

حبر على ورق

حالة من اللاجدوى عبر عنها معظم من تحدثنا إليهم، يقولون إن حديث الجميع الآن هو عن الماء ثم الرغيف والكهرباء، وهناك نداءات كثيرة كتبت وأُسمعت، ولكن .. دون جدوى ودون أن تحرك ساكنا .. وكله حبر على ورق".

RT

RT

RT

المصدر: RT

أسامة يونس