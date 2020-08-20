دعم كوري جنوبي للبنان لمواجهة كورونا!

أعلنت شركة كورية جنوبية اليوم الخميس عن عزمها التبرع بأدوات تشخيص فيروس كورونا إلى لبنان.

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وأوضحت شركة "بايونير" الكورية الجنوبية لصناعة الأدوية، أنها تتبرع بأدوات تشخيص كورونا بما يكفي لإجراء 10 آلاف اختبار إلى لبنان، الذي واجه كارثة الانفجار الهائل في مرفأ بيروت مؤخرا.

ومن المتوقع أن تسلم الشركة أدوات تشخيص الفيروس، القائمة على تقنية تفاعل البوليمرز المتسلسل اللحظي(RT-PCR)، إلى 5 مستشفيات في العاصمة بيروت.

المصدر: يونهاب