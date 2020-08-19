مصر.. إحباط محاولة تهريب طن من المخدرات (فيديو +صور)

أعلنت وزارة الداخلية المصرية إحباط محاولة لتهريب كميات كبيرة من مخدرات الحشيش والبانجو والأفيون، زنتها أكثر من طن وتقدر قيمتها بحوالى 30 مليون جنيه.

وقالت الوزارة إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تابعت نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص في تهريب المواد المخدرة عبر نفق الشهيد أحمد حمدي من منطقة شرق القناة إلى غربها وترويجها على نطاق واسع بين عملائه.

وأشارت إلى أن هذا الشخص استخدم في نشاطه الإجرامي سيارة نقل ومقطورة "براد"، وقام بإعداد مخازن سرية بسقف المقطورة ليصبح بمنأى عن الضبط.

وألقي القبض على الرجل حينما كان يستقل السيارة ولدى تفتيشها تم ضبط 3893 قطعة من مخدر الحشيش بوزن إجمالي بلغ 400 كيلوغرام، إضافة إلى 215 لفافة كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنها 600 كيلوغرام، و10 لفافات لمخدر الهيدرو المادة المؤثرة لمخدر البانجو "معدلة وراثيا" وزنها 10 كيلوغرامات، وكمية من مخدر الأفيون بوزن 5 كيلوغرامات، إضافة إلى مبلغ مالي وهاتف محمول.

واعترف المقبوض عليه بقيام شخصين "غير محددين" بتجهيز المخزن السري بالمواد المخدرة بقصد تهريبها من شرق القناة إلى غربها للإتجار بها وترويجها بمحافظات الوجه البحري والوجه القبلي.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT





