انتشار صورة لأمير قطر بالزي العسكري (صورة)

نشر الشيخ جوعان بن حمد، شقيق أمير قطر، صورة لشقيقه الأمير تميم بالزي العسكري، تعود إلى أيام دراسته في لندن.

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وظهر في الصورة، الأمير تميم برفقة والده أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة، وهو يرتدي زيا عسكريا، أثناء دراسته بأكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية في لندن.

​وعلق الشيخ جوعان على الصورة بأبيات شعرية، أعرب فيها عن اعتزازه بوالده وشقيقه، أمير البلاد.

ان قلت ولد العود ولا خو تميم

وصمة شرف واختار فيها كلها



هذاك ابوي اللي على العليا مقيم

وهذاك اخوي اللي الثقيلة شلها@TamimBinHamadpic.twitter.com/3gZatgodGB — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) August 18, 2020

وبحسب الديوان الأميري في قطر، فقد أكمل الأمير تميم تعليمه العالي بالمملكة المتحدة حيث التحق بأكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية وتخرج منها عام 1998، وبعد تخرجه التحق بالقوات المسلحة القطرية لتلتقي الدراسة الأكاديمية العسكرية بالتجربة العملية والميدانية.

المصدر: سبوتنيك