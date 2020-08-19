 
مباشر
عاجل
إعفاء المتحدث باسم الخارجية السودانية من منصبه

انتشار صورة لأمير قطر بالزي العسكري (صورة)

أخبار العالم العربي

انتشار صورة لأمير قطر بالزي العسكري (صورة)
Reuters
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ok3f

نشر الشيخ جوعان بن حمد، شقيق أمير قطر، صورة لشقيقه الأمير تميم بالزي العسكري، تعود إلى أيام دراسته في لندن.

إقرأ المزيد
أمير قطر يعلن مساهمة بلاده بخمسين مليون دولار لمساعدة لبنان
أمير قطر يعلن مساهمة بلاده بخمسين مليون دولار لمساعدة لبنان

وظهر في الصورة، الأمير تميم برفقة والده أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة، وهو يرتدي زيا عسكريا، أثناء دراسته بأكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية في لندن.

​وعلق الشيخ جوعان على الصورة بأبيات شعرية، أعرب فيها عن اعتزازه بوالده وشقيقه، أمير البلاد.

وبحسب الديوان الأميري في قطر، فقد أكمل الأمير تميم تعليمه العالي بالمملكة المتحدة حيث التحق بأكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية وتخرج منها عام 1998، وبعد تخرجه التحق بالقوات المسلحة القطرية لتلتقي الدراسة الأكاديمية العسكرية بالتجربة العملية والميدانية.

المصدر: سبوتنيك

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا