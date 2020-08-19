منتخب قطر يشارك في سباقات "بياتلون الدبابات" في روسيا

تفتتح يوم 23 أغسطس في ميدان التدريب ألابينو بضواحي موسكو السباقات الدولية السنوية "بياتلون الدبابات – 2020".

تقام السباقات العام الجاري في إطار الألعاب العسكرية الدولية "أرمي – 2020".

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وأقيمت يوم 17 أغسطس مراسم سحب القرعة للسباقات التي شارك فيها 16 منتخبا، بما فيها منتخب قطر.

وتم تقسيم الفرق إلى كتيبتين. ضمت الكتيبة الأولى فرق أزربيجان، بيلاروس، كازاخستان، قرغيزيا، الصين ، روسيا، صربيا ، أوزبكستان.

أما الكتيبة الثانية فدخلت فيها كل من أبخازيا، فيتنام ، قطر، لاوس، ميانمار (بورما سابقا)، طاجيكستان، كونغو أوسيتيا الجنوبية.

وسيشهد ميدان التدريب "ألابينو" في الفترة ما بين 24 و 29 أغسطس تدريبات استعراضية للمدرعات التابعة لمختلف صنوف القوات المسلحة الروسية بما في ذلك عرض الدبابة الروسية الواعدة "تي – 80 بي إم في" .

يذكر أن سباقات "بياتلون الدبابات – 2020" ستقام في الفترة ما بين 23 أغسطس الجاري و5 سبتمبر المقبل في ميدان التدريب "ألابينو" بضواحي موسكو. ويفتتحها يوم 23 أغسطس السباق بمشاركة الدبابات السوفيتية الأسطورية "تي – 34".

يذكر أن إقامة "بياتلون الدبابات - 2020" تصادف منتدى "الجيش - 2020" العسكري التقني الدولي الذي يقام في 23 - 29 أغسطس الجاري بضواحي موسكو.

المصدر: روسيسكايا غازيتا