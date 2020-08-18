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المغرب.. 1245 إصابة جديدة بكورونا

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المغرب.. 1245 إصابة جديدة بكورونا
Reuters Youssef Boudlal
أعضاء فريق طبي في أحد مستشفيات مدينة سلا المغربية
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أعلنت وزارة الصحة في المغرب، عن تسجيل 1245 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1061 حالة شفاء، و33 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة معاذ لمرابط في تصريح صحفي، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 44803 حالات منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 31002، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 714 حالة.

أما مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا، فقال لمرابط أنه بلغت 14087 حالة، أي بمعدل 36 حالة لكل 100 ألف نسمة.

وختم بأن مجموع الحالات الصعبة والحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة يصل إلى 184 حالة.

المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء

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