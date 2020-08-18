السودان.. حزب الأمة القومي يعلق على أنباء بشأن نية الخرطوم التطبيع مع إسرائيل

علقت الأمانة العامة لحزب الأمة القومي السوداني على الأنباء المتداولة حول نية الخرطوم التطبيع مع إسرائيل.

وجاء في بيان الحزب: "تناقلت بعض الأخبار ما يفيد احتمال إقامة السودان علاقات مع إسرائيل وحزب الأمة القومي يود أن يبين الآتي:

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أولا: يعيش السودان الآن فترة انتقالية، ويرى حزب الأمــة القومي أن البت في المسائل الوطنية الخلافية هو من صميم اختصاص الحكومات الوطنية المنتخبة.

ثانيا: لم تزل إسرائيل محتلة لأراض عربية، ولم يتم التوصل إلى أي شكل من أشكال التسوية النهائية بشأنها مع الفلسطينيين وأي علاقة مع إسرائيل في ظل عدم استرداد الأراضي العربية المحتلة في تسوية مقبولة، والتزام بقرارات الشرعية الدولية، لا مبرر لها.

ثالثا: لقد كان دور السودان تاريخيا هو العمل المشترك مع الأشقاء في العالمين العربي والإفريقي، ورعاية السلم، وبناء التصالحات المتوافقة بين الأشقاء، لبسط الأمن والتعاون التنموي بينهم، وهذا هو الدور الذي يأمله حزب الأمــة القومــي لبلادنا، وما يظل يعمل الحزب على هديه لتوحيد المواقف القومية من كل القضايا المشتركة.

المصدر: وكالات