السلطات المصرية تفرج عن الشاب الذي رفع علم فلسطين في مباراة لكرم القدم
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أفرجت السلطات المصريه عن الشاب عز منير الذي رفع علم فلسطين أثناء مباراة لكرة القدم بين مصر وجنوب إفريقيا.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قررت حبس الشاب عز منير خضر، الذي رفع علم فلسطين في استاد القاهرة أثناء مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا في نوفمبر العام الماضي.
ورأى كثيرون، أنه أمر غير مبرر، وخاصة أن الشاب تهمته الوحيدة أنه رفع العلم الفلسطيني، احتفالا بتقدم أشقائه المصريين في النتيجة، وجراء ذلك الأمر هتف آلاف المشجعين خلال المباراة بالروح بالدم نفديك يا فلسطين.
ناصر حاتم ـ القاهرة
المصدر: RT