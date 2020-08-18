العميد يحيى سريع: تمكننا من القضاء على تواجد العدوان في مديرية ولد ربيع ومحيطها بمحافظة البيضاء

قال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية العميد يحيى سريع، إن قواته تمكنت من القضاء على تواجد العدوان في مديرية ولد ربيع ومحيطها بمحافظة البيضاء.

وأكد العميد سريع في بيان متلفز، أن أكثر من 250 من العناصر التكفيرية سقطت بين قتيل وأسير ومصاب، في إشارة إلى عناصر تنظيمي "داعش" والقاعدة.

وأضاف أنهم تمكنوا من تدمير أكثر من 12 معسكرا وتجمعا لتلك العناصر في المنطقة نفسها.

وأفاد المتحدث بأنه تم تحرير 1000 كيلومتر مربع والاستحواذ على كميات كبيرة من الأسلحة.

وصرح بأن القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية ستكشف عن تفاصيل العملية العسكرية النوعية خلال الأيام المقبلة، مشددا على الاستمرار في تنفيذ العملياتنا العسكرية حتى تحرير أراضي الجمهورية اليمنية وتحقيق الاستقلال.

المصدر: RT