العراق يتجاوز حاجز الـ6 آلاف وفاة مع تسجيل أعلى رقم إصابات يومية بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 82 وفاة و4586 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أعلى معدل إصابات يومية منذ ظهور المرض في العراق.

وذكرت في بيان صحفي: "تم فحص 20772 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 1325103 نموذجا".

وأضافت: "كما تم تسجيل 2895 حالة شفاء خلال المدة ذاتها".

وبلغ مجموع حالات الشفاء في العراق 131840 حالة، بينما الإصابات بلغت 184709 إصابة، أما الوفيات فوصلت إلى 6036 وفاة.

المصدر: RT