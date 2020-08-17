العراق.. حصيلة الشفاء من كورونا تفوق إصاباته في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الاثنين، تسجيل 3571 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي المتعافين في البلاد 128945 حالة.

وسجلت الوزارة 3202 إصابة جديدة خلال الفترة ذاتها، ليرتفع عدد الإصابات إلى 180133، وكذلك سجلت 93 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الوفيات في البلاد 5954 حالة وفاة بالفيروس.

وذكرت الوزارة في بيانها: "تم فحص 21403 نماذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 1304331".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية أمس الأحد، تسجيل 4348 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو الرقم الأعلى الذي يسجله العراق حتى الآن، بينما سجلت 75 حالة وفاة خلال الفترة ذاتها.

المصدر: RT