تبون: عهد الضرب تحت الحزام ولى

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء، أنه سيرسل خطابا إلى العدالة ومصالح الأمن، لتوقيف الرسائل المجهولة نهائيا.

وقال تبون، في الندوة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، إن "عهد الضرب تحت الحزام قد انتهى، والرسائل المجهولة مصيرها سلة المهملات".

أضاف: "هناك 180 جريدة يومية، ومن لديه الشجاعة يتفضل، لدينا إمكانيات للتحريات، وكل الناس بريئة إلى غاية إثبات العكس".

وتابع: "بالنسبة للمسيرين للقطاع العام، الرسائل المجهولة والخوف من التسيير قد ولى".

وختم: "الذي لا يعلم ما في جيبه لا يخاف إلا من الله".

ودعا الرئيس الجزائري الأسبوع الماضي، إلى الاستعداد لمرحة الاستفتاء على المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، مشددا على دور الشعب المركزي في أي تغيرات سياسية في البلاد.

وشدد، على أن قيادة البلاد في خدمة الشعب وتؤمن على تحقيق مطالبه المشروعة.

وقال: "الشعب الجزائري علمته التجارب كيف يميز بحسه الفطري بين المخلص من أبنائه والمتحايل عليه".

المصدر: "النهار الجزائرية"