 
مباشر
عاجل
المحكمة الدولية: ما من دليل على ضلوع قيادة "حزب الله" وسوريا باغتيال الحريري

37 نائبا يؤكدون في بيان على موقف الكويت الثابت بمناهضة التطبيع مع إسرائيل

أخبار العالم العربي

37 نائبا يؤكدون في بيان على موقف الكويت الثابت بمناهضة التطبيع مع إسرائيل
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ojt9

أصدر 37 نائبا كويتيا بيانا أكدوا فيه دعمهم "موقف القيادة السياسية الشجاع والثابت تجاه المسجد الأقصى ومدينة القدس والحقوق الفلسطينية المغتصبة".

ودعا النواب الموقعون الحكومة إلى تأكيد موقف البلاد الثابت المناهض للتطبيع مع إسرائيل.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا