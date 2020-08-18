37 نائبا يؤكدون في بيان على موقف الكويت الثابت بمناهضة التطبيع مع إسرائيل
Reuters
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أصدر 37 نائبا كويتيا بيانا أكدوا فيه دعمهم "موقف القيادة السياسية الشجاع والثابت تجاه المسجد الأقصى ومدينة القدس والحقوق الفلسطينية المغتصبة".
37 نائبً يصدرون بيانًا يؤكدون فيه على موقف الكويت الثابت بمناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني— جريدة الأنباء (@AlAnba_News_KW) August 18, 2020
-تأييد موقف القيادة السياسية الشجاع والثابت تجاه المسجد الأقصى ومدينة القدس والحقوق الفلسطينية المغتصبة#مجلس_الامه#الكويت#فلسطينhttps://t.co/82lEuqO1HTpic.twitter.com/VxmWgQV2NO
ودعا النواب الموقعون الحكومة إلى تأكيد موقف البلاد الثابت المناهض للتطبيع مع إسرائيل.