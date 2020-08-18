37 نائبا يؤكدون في بيان على موقف الكويت الثابت بمناهضة التطبيع مع إسرائيل

37 نائبً يصدرون بيانًا يؤكدون فيه على موقف الكويت الثابت بمناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني



-تأييد موقف القيادة السياسية الشجاع والثابت تجاه المسجد الأقصى ومدينة القدس والحقوق الفلسطينية المغتصبة#مجلس_الامه#الكويت#فلسطينhttps://t.co/82lEuqO1HTpic.twitter.com/VxmWgQV2NO