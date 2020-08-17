سوريا.. برنامج أممي يطلق خدمة "فضفضة" ويتعهد بالسرية

أعلن برنامج "الأمم المتحدة الإنمائي" UNDP عن إطلاق خدمة الدعم النفسي الاجتماعي "فضفضة" في سوريا لتقديم خدمات الدعم النفسي بشكل سري.

وقال البرنامج في إعلان نشره عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك"، أن خدمة "فضفضة" تهتم بتقديم الدعم النفسي للسوريين لمواجهة حالات الخوف، والاكتئاب، والحزن، وغيرها، وهي خدمة مقدمة من قبل مختصين بمجالات مختلفة لتوفر الدعم نفسي والاجتماعي حتى للأعمار تحت سن 18 بعد موافقة الأهل، وبشكل مجاني.

المصدر:UNDP Syria