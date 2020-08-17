سوريا.. تسجيل أعلى حصيلة يومية بفيروس كورونا جلّها في حلب واللاذقية

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة منذ تفشي الفيروس، و4 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية وشفاء 8 حالات.

وجاء في بيان وزارة الصحة: "تم تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المسجلة في البلاد إلى 51764 شفي منها 425 وتوفيت 68 حالة".

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وتوزعت مجمل الإصابات في حلب 18 إصابة، و17 في اللاذقية، و12 في دمشق، و9 حالات في السويداء.

وسجلت أول إصابة في البلاد في 22 مارس الماضي لشخص وافد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

المصدر: سانا