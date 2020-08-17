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مفتي القدس وفلسطين يفتي بحرمان الإماراتيين من الصلاة في المسجد الأقصى

أخبار العالم العربي

مفتي القدس وفلسطين يفتي بحرمان الإماراتيين من الصلاة في المسجد الأقصى
Reuters AMMAR AWAD
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أعلن مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين اليوم، أنه يحرّم على الإماراتيين الصلاة في المسجد الأقصى، بموجب فتوى كان أصدرها عام 2012 بحق كل من يطبع مع إسرائيل ويصالحها.

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وقال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه كان أصدر فتوى عام 2012 "تسمح بزيارة القدس والأقصى ضمن معايير معينة، ليس من بينها التطبيع".

وأضاف: "بما أن هذا الاتفاق (الإماراتي الإسرائيلي) يحمل علامات التطبيع، فإن زيارة القدس غير مسموح بها ومحرمة".

وكانت الإمارات قالت في بيان الإعلان عن الاتفاق على مباشرة العلاقات مع إسرائيل الأسبوع الماضي، إنه "وحسب خطة السلام، يجوز لجميع المسلمين زيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه، وينبغي أن تظل الأماكن المقدسة الأخرى في القدس مفتوحة أمام المصلين من جميع الأديان".

المصدر: "د ب أ"+Sputnik

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