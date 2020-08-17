المغرب: سنشارك في التجارب السريرية لنحصل على لقاح كورونا

أكد وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب، الاثنين، أن بلاده ستشارك في التجارب السريرية المتعلقة بـ"كوفيد - 19"، للحصول على الكمية الكافية من اللقاح المضاد للفيروس في آجال مناسبة.

وأوضح آيت الطالب، في تصريح صحفي، أن "المملكة ستنخرط، على غرار عدد من الدول ومع عدة بلدان، في تجارب سريرية لهذا اللقاح، نظرا لتوفرها على الترسانة القانونية الكافية لتأطير هذا اللقاح".

وأضاف، أن "ذلك سيجري من أجل تمكين المغرب من تحقيق الاكتفاء الذاتي، أولا، والتموقع للحصول على الكمية الكافية من اللقاح في الوقت المناسب، ثانيا".

وتابع: "أن هذا يأتي أيضا لاكتساب الخبرة حتى يتمكن في المستقبل العاجل القريب من تصنيع اللقاح محليا".

وسجل المغرب الذي يبلغ عدد سكانه 35 مليون نسمة منذ مطلع مارس الماضي، 41017 إصابة بمرض كوفيد-19، بينها 632 حالة وفاة.

ودفع الوضع الصحي في عدد من المدن المغربية التي تشهد إصابات مرتفعة بالفيروس، كطنجة ومراكش والدار البيضاء، إلى اتباع سياسة الإغلاق التام لتجاوز تداعيات الأزمة الصحية.

المصدر: "هسبريس"