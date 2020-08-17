الكويت.. برلماني يكشف حقيقة إيقاف رواتب "البدون"

كشف النائب في البرلمان الكويتي ناصر الدوسري أن لا صحة للأنباء الواردة بشأن إيقاف رواتب غير محددي الجنسية "البدون" من العاملين في وزارة الصحة.

وأضاف الدوسري في تغريدتين على "تويتر" أنه تواصل مع وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، وأن الأخير أكد له أن ما تم تداوله بشأن إيقاف رواتب "البدون" في الوزارة "غير صحيح".

ولفت الدوسري إلى أن الوزير الصباح أكد كذلك أن حقوق "البدون" المالية لن تمس وأنه حريص على تسهيل عملية صرف مستحقاتهم بدون انتقاص أو تأخير.

تواصلت مع الأخ وزير الصحة د. باسل الصباح، الذي أكد لي ان ما تم تداوله بشأن إيقاف رواتب #البدون العاملين في الصحة غير صحيح، كما أكد لي بأن حقوقهم المالية لن تمس وأنه حريص على تسهيل عملية صرف مستحقاتهم بدون انتقاص أو تأخير، وأشكر الأخ الوزير على إهتمامه بالشباب الكويتي بما فيهم — ناصر سعد الدوسري (@NasrAlDousari) August 17, 2020

وأكد الدوسري في تغريدته الثانية على أن الشباب الكويتي بمن فيهم "البدون" أثبتوا خلال هذه الجائحة حبهم لوطنهم الكويت، داعيا إلى فتح الباب أمامهم في التعيينات بالوزارة حسب تخصصاتهم.

الأخوة البدون الذين أثبتوا خلال هذه الجائحة حبهم لوطنهم الكويت، وأدعو الوزير إلى فتح الباب أمامهم في التعيينات بالوزارة حسب تخصصاتهم. — ناصر سعد الدوسري (@NasrAlDousari) August 17, 2020

المصدر: "الأنباء" الكويتية + "تويتر"