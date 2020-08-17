 
مباشر

الكويت.. برلماني يكشف حقيقة إيقاف رواتب "البدون"

أخبار العالم العربي

الكويت.. برلماني يكشف حقيقة إيقاف رواتب
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ojm5

كشف النائب في البرلمان الكويتي ناصر الدوسري أن لا صحة للأنباء الواردة بشأن إيقاف رواتب غير محددي الجنسية "البدون" من العاملين في وزارة الصحة.

وأضاف الدوسري في تغريدتين على "تويتر" أنه تواصل مع وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، وأن الأخير أكد له أن ما تم تداوله بشأن إيقاف رواتب "البدون" في الوزارة "غير صحيح".

ولفت الدوسري إلى أن الوزير الصباح أكد كذلك أن حقوق "البدون" المالية لن تمس وأنه حريص على تسهيل عملية صرف مستحقاتهم بدون انتقاص أو تأخير.

وأكد الدوسري في تغريدته الثانية على أن الشباب الكويتي بمن فيهم "البدون" أثبتوا خلال هذه الجائحة حبهم لوطنهم الكويت، داعيا إلى فتح الباب أمامهم في التعيينات بالوزارة حسب تخصصاتهم.

المصدر: "الأنباء" الكويتية + "تويتر"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا