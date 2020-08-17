تفجير يستهدف دورية روسية – تركية في سوريا

تعرضت مجموعة تابعة للجيش التركي، للتفجير بواسطة عبوة لم يحدد نوعها بعد، خلال دورية مشتركة مع قوات روسية في إدلب، ولم يصب أي من العسكريين الروس بأذى.

وقال مركز المصالحة الروسي، إن الحادث وقع خلال تنفيذ الدورية المشتركة الثانية والعشرين على أحد قطاعات الطريق السريع M-4. وذكر المركز أن تفجيرات مماثلة وقعت سابقا.

ولم يشر المركز الروسي، إلى وقوع إصابات بين العسكريين الأتراك خلال الحادث.

ولم تعلن بعد، أي من الجماعات الإرهابية مسؤوليتها عن الحادث.

المصدر: نوفوستي