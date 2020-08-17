 
مباشر
عاجل
المشاهد الأولى لآثار القصف الأمريكي على الحاجز العسكري السوري في القامشلي

نتنياهو: نعمل على فتح المجال الجوي فوق السعودية أمام الرحلات إلى الإمارات

أخبار العالم العربي

نتنياهو: نعمل على فتح المجال الجوي فوق السعودية أمام الرحلات إلى الإمارات
Reuters
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ojjm

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من مطار بن غوريون اليوم: نعمل من أجل فتح المجال الجوي فوق السعودية أمام الرحلات المباشرة بين إسرائيل وأبو ظبي.

إقرأ المزيد
وزيرا خارجية الإمارات وإسرائيل يدشنان خطوط الاتصال
وزيرا خارجية الإمارات وإسرائيل يدشنان خطوط الاتصال

كلام نتنياهو جاء خلال إعادة فتح المجال الجوي ورحلات الطيران لبعض الدول التي حددت بدول خضراء، أي أن العائدين منها لن يخضعوا للحجر الصحي بسبب فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزارء الإسرائيلي إنه "نعمل لتمكين رحلات مباشرة بالاتجاهين بين تل أبيب وأبو ظبي فوق السعودية. رحلات قصيرة تستغرق ثلاث ساعات. الأمر الذي من شأنه أن يحسن من وضع الطيران ووضع الاقتصاد في إسرائيل.".

ولفت نتنياهو إلى أن "الإمارات معنية باستثمارات ضخمة في مجال التكنولوجيا في إسرائيل".

وكان وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان ونظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي دشنا أمس الأحد خطوط الاتصال بين دولتيهما، في ظل توقيع أبوظبي وتل أبيب اتفاق التطبيع "التاريخي" يوم الخميس الماضي برعاية أمريكية.


المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا