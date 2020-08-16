ألوية الناصر صلاح الدين لإسرائيل: سنقابل القصف بالقصف

أكدت "ألوية الناصر صلاح الدين" الذراع المسلح للجان المقاومة فجر اليوم الاثنين، أنها لن تسمح لإسرائيل بفرض معادلة جديدة، وأنها ستقابل "القصف بالقصف".

وجاء البيان المقتضب للألوية، عقب قصف المدفعية الإسرائيلية نقطة للضبط الميداني شرق بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، أن "دبابات الجيش قصفت نقطة لحركة حماس في قطاع غزة، ردا على إطلاق بالونات مفخخة وحارقة من القطاع، وكذلك على أحداث الإرباك الليلي عند السياج الحدودي".

#عاجل قصفت دبابات جيش الدفاع قبل قليل مواقع رصد تابعة لمنظمة #حماس الإرهابية في قطاع غزة ردًا على اطلاق البالونات الحارقة والمفخخة من قطاع #غزة باتجاه #إسرائيل بالاضافة الى أعمال الشغب على السياج الأمني — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 16, 2020

وأشارت "ألوية الناصر صلاح الدين" الأحد الماضي إلى استئناف عملية إطلاق البالونات الحارقة تجاه المستوطنات الإسرائيلية في محيط غزة، مؤكدة أن "الاستئناف سيستمر لحين التزام إسرائيل بتفاهمات وقف إطلاق النار".

المصدر: "وكالات فلسطينية"