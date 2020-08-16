السودان.. تجمع المهنيين يدعو لمظاهرات يوم الاثنين

دعا تجمع المهنيين في السودان المواطنين لتسيير مظاهرات "مليونية" في البلاد غدا الاثنين 17 أغسطس، للتعبير عن "عدم الرضى" عما تم إحرازه من التقدم في الملفات الأساسية.

وجاء في بيان لتجمع المهنيين، نشر على "تويتر" اليوم الأحد: "أعلنت تنسيقيات عدد من لجان المقاومة بالعاصمة والأقاليم عزمها على تسيير مواكب مليونية نهار غد 17 أغسطس تحت شعار مواكب جرد الحساب، حساب سنة من عمر الوثيقة الدستورية والسلطة الانتقالية، تعبيرا عن عدم الرضى عن ما تم إحرازه حتى الآن في كل الملفات الأساسية التي طالب بها الثوار".

بيان



شعبنا الأبي



أعلنت تنسيقيات عدد من لجان المقاومة بالعاصمة والأقاليم عزمها على تسيير مواكب مليونية نهار غد 17 أغسطس تحت شعار مواكب جرد الحساب، حساب سنة من عمر الوثيقة الدستورية والسلطة الانتقالية، تعبيرًا عن عدم الرضى عن ما تم إحرازه حتى الآن في كل الملفات الأساسية — تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) August 16, 2020

واعتبر تجمع المهنيين أن "ملف السلام ما زال يراوح مكانه ويتولاه المجلس السيادي في مجافاة لنص الوثيقة الدستورية".

وأشار التجمع كذلك إلى"استمرار تغييب المجلس التشريعي واحتكار مجلسي السيادة والوزراء لدوره وسلطاته" و"تجاهل المطالب بضم شركات القوات النظامية والأجهزة الأمنية إلى ولاية وزارة المالية"، و"تراخي خطوات محاسبة القتلة والمفسدين منذ 1989 وحتى جرائم فض الاعتصامات".

وتطرق إلى بعض الملفات الأخرى، منها ملفات اقتصادية وسياسية وانتشار السلاح.

وأضاف التجمع أنه "يقف بكل حزم إلى جانب لجان المقاومة التي دعت لهذه المليونيات، ويؤكد شرعية مطالبها وأولويتها، كما يهيب بكل جماهير شعبنا... أن تنضم إلى هذا الحراك".

المصدر: RT