سوريا.. وزارة النقل تحدد عددا من البلدان لتسيير رحلات عودة للسوريين

دعت وزارة النقل السورية، اليوم الأحد، السوريين في عدد من الدول والراغبين بالعودة لبلادهم، لتسجيل طلباتهم ضمن برنامج رحلات لـ"السورية للطيران"، يجري إعداده.

وطلبت الوزارة من الراغبين بالعودة والموجودين في القاهرة، مسقط، أبو ظبي، دبي، عمان، الكويت، الخرطوم، المنامة، موسكو، الجزائر، وبغداد، مراجعة سفارات بلادهم لتسجيل طلب الرغبة بالعودة، وذلك "ليتسنى للفريق الحكومي الخاص إعداد برنامج الرحلات".

ونوهت الوزارة، إلى أنه "وفور الوصول إلى مطار دمشق الدولي سيتم السماح بالعودة إلى المنازل بعد إجراء فحص الاختبار الخاص بكورونا، والإقامة في فندق إيبلا الشام مقابل تسديد مبلغ 200 دولار إضافية على تذكرة الطائرة".

وقالت الوزارة، إن "ذلك يأتي ضمن خطة الجهود الحكومية لإعادة المواطنين السوريين من الخارج".

يذكر أن الوزارة، أعلنت منذ أيام أن "مطار دمشق سيعود للعمل جزئيا، وليس إلى التشغيل الكامل"، وأن عمله سيقتصر على "رحلات السوريين العالقين في الخارج"، وأنه سيتم تسيير رحلتين أسبوعيا لإجلاء الرعايا بدءا من الأسبوع القادم.

المصدر: RT