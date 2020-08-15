مصر.. غرق أب وابنته في "شاطئ الموت" بالإسكندرية

لقي شاب مصرعه غرقا مساء اليوم السبت أثناء محاولته إنقاذ ابنته من الغرق بشاطئ النخيل المعروف بـ"شاطئ الموت" في حي العجمي غربي الإسكندرية.

وتبين من التحقيق، أن اسم الغريق حسن عبد الله أحمد ويبلغ من العمر 33 عاما، وهو من سكان القاهرة، أما طفلته فعمرها 3 سنوات.

وقال مصدر بإدارة السياحة، إن المتوفى كان يحاول إنقاذ ابنته من الغرق، الساعة الخامسة مساء اليوم، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد نقله للمستوصف.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT