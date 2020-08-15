فلسطين.. السلطات تغلق مطعما في خان يونس بعد تسمم العشرات

أغلقت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، بالتعاون مع الجهات الرقابية مطعما للمأكولات الشعبية في خان يونس، عقب إصابة عشرات المواطنين بحالات تسمم.



وقال مدير إدارة حماية المستهلك عبد الفتاح أبو موسى، إن طواقم الوزارة أغلقت مطعما للمأكولات الشعبية في خان يونس جنوب قطاع غزة لحين إتمام إجراءات التحقيق في الحادثة.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تقوم حاليا بفحص بقايا الطعام الذي تم تناوله من المطعم للتأكد من مصدر حالات التسمم.

وشدد على أن صحة المواطن الفلسطيني خط أحمر، وستكون هناك إجراءات مشددة في حال ثبت أن المطعم هو المتسبب بحالات التسمم، كالإغلاق الدائم وأخذ المقتضى القانوني من أصحابه.

سائد السويركي