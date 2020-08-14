ضاحي خلفان يشن هجوما عنيفا على القيادة الفلسطينية وحماس

شن قائد شرطة دبي سابقا ضاحي خلفان، هجوما عنيفا على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، لانتقادهما اتفاق التطبيع الإسرائيلي الإماراتي.

وكتب خلفان في سلسة تغريدات على "تويتر": "مسؤولون في أعمار أخونا محمود عباس وصائب عريقات.. عقليات أكل الدهر عليها وشرب.. ونام كمان".

ضاحي خلفان تميم@Dhahi_Khalfan



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مسؤولون في اعمار اخونا محمود عباس و صائب عريقات ..عقليات أكل الدهر عليها وشرب ..ونام كمان — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 14, 2020

وقال: " نصحت ياسر عرفات رحمة الله عليه رحمة واسعة وقلت له، إن مفاوضاتك مع قادة إسرائيل ستتعرض إلى فن تسويف ومماطلة يجيده قادة إسرائيل... في منتصف طريق السلام سيتركونك بحيث لا تستطيع السير الى الأمام ولا الرجوع الى الخلف.. ما سمع الكلام.. والشاهد على كلامي قنصل فلسطين بدبي آنذاك".

نصحت ياسر عرفات رحمة الله عليه رحمة واسعة وقلت له ان مفاوضاتك مع قادة اسرائيل ستتعرض الى فن تسويف ومماطلة يجيده قادة اسرائيل...في منتصف طريق السلام سيتركونك بحيث لا تستطيع السير الى الأمام ولا الرجوع الى الخلف..ما سمع الكلام...والشاهد على كلامي قنصل فلسطين بدبي آنذاك — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 14, 2020

وأضاف: "أنا أعتقد بأن الحوار مع اليهود في ظروف السلام سيكون أجدى وأنفع بين كل الأطراف لحل الدولتين".

وتابع: "اليوم أنصح جميع المنظمات الفلسطينية، أن تندمج في منظمة فتح ويتم حل حماس الأخونجية .. وأن يتولى القيادة شباب لا عجزة".

اليوم انصح جميع المنظمات الفلسطينية ان تندمج في منظمة فتح ويتم حل حماس الاخونجية ..وان يتولى القيادة شباب لا عجزة — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 14, 2020

وخص "حركة حماس" وقياداتها بالهجوم، إذ كتب في تغريدة منفصلة: "عندما تحول القضية الفلسطينية إلى حزب اخونجي يحمل كل ادوات الهدم للحكومات العربية .. تضيع القضية من أجل حزب.. وهذا ما فعله المشعل المطفي، ويقصد (رئيس المكتب السياسي السابق للحركة خالد مشعل)".

عندما تحول القضية الفلسطينية الى حزب اخونجي يحمل كل ادوات الهدم للحكومات العربية .. تضيع القضية من أجل حزب.. وهذا ما فعله المشعل المطفي — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 14, 2020

المصدر: "وكالات"