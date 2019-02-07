ضاحي خلفان يهاجم إسرائيل: عن أي علاقة مع العرب تتحدث؟!

أشار نائب رئيس شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، إلى وجود "تناقض فظيع" في تصريحات إسرائيل حول رغبتها في التعايش السلمي مع العرب.

ونقلت الخارجية الإسرائيلية عبر حساب "إسرائيل في الخليج" الجديد في "تويتر"، الثلاثاء الماضي، عن الحاخام اليهودي البارز، ميخائيل شودريخ، قوله، تعليقا على زيارته إلى أبوظبي: "هناك جالية يهودية صغيرة ونابضة بالحياة تريد العيش هنا، وتريد أن تكون يهودية وتشعر بالراحة لكونها يهودية. وهذا شيء لم يكن واضحا قبل ثلاث إلى خمس سنوات. هذا هو خبر هائل".

قام الحاخام اليهودي البارز ميخائيل شودريخ بزيارة إلى أبو ظبي🇦🇪 وقال في مقابلة مع صحيفة "ذي ناشيونال" المحلية:



"هناك جالية يهودية صغيرة ونابضة بالحياة تريد العيش هنا، وتريد أن تكون يهودية وتشعر بالراحة لكونها يهودية. وهذا شيء لم يكن واضحا قبل ثلاث إلى خمس سنوات. هذا هو خبر هائل". pic.twitter.com/4EtyO4u6xj — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGCC) ٥ فبراير ٢٠١٩

وفي معرض تعليقه على هذا الكلام، ذكر خلفان أمس الأربعاء عبر "تويتر" متسائلا: "اليهود يدعون إنهم يريدون العيش بسلام في وطن آمن، ولكنهم لا يقبلونه للإنسان الفلسطيني الذي سجنوه وهجروه وقتلوه، وقبل ذلك حرموه من أبسط حقوق الإنسان.. فعن أي علاقة مع العرب تتحدث؟!!"

اليهود يدعون إنهم يريدون العيش بسلام في وطن آمن ولكنهم لا يقبلونه للانسان الفلسطيني.الذي سجنوه وهجروه وقتلوه وقبل ذلك حرموه من ابسط حقوق الإنسان..فعن أي علاقة مع العرب تتحدث.!!! — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ٧ فبراير ٢٠١٩

كما انتقد خلفان مرة أخرى تصرفات تل أبيب إزاء الفلسطينيين، إذ قال، تعليقا على إطلاق الخارجية الإسرائيلية هذه الصفحة الجديدة على "تويتر"، وهي تعد حسابا لـ"سفارة افتراضية في الخليج"، قال: "تريدون التعايش السلمي وترتكبون أبشع الجرائم بحق أهلنا في فلسطين.. تناقض فظيع في الشخصية اليهودية للأسف".

تريدون التعايش السلمي وترتكبون ابشع الجرائم بحق اهلنا في فلسطين...تناقض فظيع في الشخصية اليهودية للأسف — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ٧ فبراير ٢٠١٩

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرارا خلال الأشهر الماضية عن فتح صفحة جديدة في العلاقات بين تل أبيب وجيرانها العرب، وزار العام الماضي سلطنة عمان رسميا، حيث التقى السلطان قابوس بن سعيد.

وفي أكتوبر الماضي، رافقت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية، ميري ريغيف، منتخب بلادها في الجائزة الكبرى للجودو في أبوظبي.

المصدر: وكالات