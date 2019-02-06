إطلاق سفارة إسرائيلية افتراضية في دول الخليج

أعلنت إسرائيل الثلاثاء عن إطلاق ما أسمته بـ"سفارة افتراضية" لها في الخليج، في خطوة تهدف لتعزيز الحوار بين إسرائيل والشعوب العربية.

وورد على حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية في "تويتر": "يسرنا أن نعلن عن إعادة إطلاق صفحة "إسرائيل في الخليج" بهدف تعزيز الحوار بين إسرائيل وشعوب الخليج".

يسرنا أن نعلن عن إعادة إطلاق صفحة "إسرائيل في الخليج" بهدف تعزيز الحوار بين إسرائيل وشعوب الخليج. نأمل أن تسهم هذه السفارة الافتراضية في تعميق التفاهم بين شعوب دول الخليج وشعب إسرائيل في مختلف المجالات pic.twitter.com/eaoLyc8fJm — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGCC) February 5, 2019

وأضاف الحساب: "نأمل في أن تسهم هذه السفارة الافتراضية في تعميق التفاهم بين شعوب دول الخليج وشعب إسرائيل في مختلف المجالات".

twitter/IsraelintheGCC

وأرفقت التغريدة بصورة لمعلمين بارزين في إسرائيل والإمارات مع كتابة اسم البلدين على كل معلم.

يذكر أن صفحة "إسرائيل في الخليج" تم إطلاقها المرة الأولى عام 2013، لكنها توقفت عن النشر في نهاية 2014، ليتم الإعلان عن إقلاعها من جديد الأمس.

وتشهد العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول الخليجية تقاربا غير مسبوق، حيث زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سلطنة عمان مؤخرا، إضافة لزيارات وفود إسرائيلية رفيعة إلى الإمارات.

المصدر: "تويتر"