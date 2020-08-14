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بعد التطبيع الإماراتي الإسرائيلي.. بوريل يدعو تل أبيب للتخلي عن قرار الضم كليا

أخبار العالم العربي

بعد التطبيع الإماراتي الإسرائيلي.. بوريل يدعو تل أبيب للتخلي عن قرار الضم كليا
AFP FRANCOIS LENOIR / POOL
الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
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طالب الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل السلطات الإسرائيلية، بالتخلي التام عن قرار ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

ووصف في تغريدة على "تويتر" قرار تل أبيب تعليق الضم ضمن إطار اتفاق التطبيع، بـ"الخطوة الإيجابية".

وقال: "أرحب بالاتفاق، وأرى أنه مفيد للطرفين ويصب في مصلحة الاستقرار في المنطقة ككل".

وشدد على استعداد الاتحاد الأوروبي للمشاركة في الجهد الدولي لضمان عودة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل الدولتين.

وأعلن بوريل في وقت سابق، أن "الاتحاد الأوروبي سيبذل كل ما بوسعه من أجل ثني إسرائيل عن قرار الضم".

وفي سياق متصل، أكدت مصادر أوروبية مطلعة، أن "ضغوطا أوروبية مورست على إسرائيل لحضها على تجاوز الضم".

المصدر: "آكي الإيطالية"

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