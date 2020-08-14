بعد التطبيع الإماراتي الإسرائيلي.. بوريل يدعو تل أبيب للتخلي عن قرار الضم كليا

طالب الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل السلطات الإسرائيلية، بالتخلي التام عن قرار ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

ووصف في تغريدة على "تويتر" قرار تل أبيب تعليق الضم ضمن إطار اتفاق التطبيع، بـ"الخطوة الإيجابية".

وقال: "أرحب بالاتفاق، وأرى أنه مفيد للطرفين ويصب في مصلحة الاستقرار في المنطقة ككل".

I welcome Israel-UAE normalisation; benefits both & is important for regional stability.

Suspending annexation is positive step, plans should now be abandoned altogether. EU hopes for resumed Israeli-Palestinian negotiations on 2-state solution based on intl' agreed parameters. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 14, 2020

وشدد على استعداد الاتحاد الأوروبي للمشاركة في الجهد الدولي لضمان عودة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل الدولتين.

وأعلن بوريل في وقت سابق، أن "الاتحاد الأوروبي سيبذل كل ما بوسعه من أجل ثني إسرائيل عن قرار الضم".

وفي سياق متصل، أكدت مصادر أوروبية مطلعة، أن "ضغوطا أوروبية مورست على إسرائيل لحضها على تجاوز الضم".

المصدر: "آكي الإيطالية"