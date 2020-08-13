غارات إسرائيلية على قطاع غزة تستهدف مواقع لحركة حماس (فيديو)

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية في ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس، غارات ضد أهداف في أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية مواقع يتبع بعضها لكتائب "عز الدين القسام"، الجناح المسلح لحركة "حماس".

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن أكثر من 20 منزلا تضررت في القصف الإسرائيلي غرب مدينة غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تدوينة على "تويتر": "ردا على إطلاق البالونات الحارقة من غزة باتجاه إسرائيل خلال الأسبوع المنصرم، شنت طائرات ومروحيات حربية إلى جانب دبابات جيش الدفاع غارات على عدة أهداف تابعة لمنظمة حماس في القطاع، تضمنت استهداف مجمع عسكري للقوة البحرية لحماس، وبنى تحتية تحت أرضية ومواقع رصد تابعة لها".

وأضاف أفيخاي أدرعي أن "الجيش ينظر بخطورة إلى جميع الأعمال المرتكبة ضد إسرائيل".

وأكد أن "القوات الإسرائيلية ستواصل العمل ضد المحاولات للمساس بمواطنيها وفق الحاجة".

وحمل المتحدث باسم الجيش حماس "مسؤولية ما يجري في قطاع غزة وينطلق منه، وستتحمل تداعيات الأعمال المرتكبة ضد مواطني إسرائيل".

ينطر جيش الدفاع بخطورة إلى جميع الأعمال الإرهابية المرتكبة ضد #إسرائيل وسيواصل العمل ضد المحاولات للمساس بمواطنيها وفق الحاجة.



تتحمل #حماس مسؤًلية ما يجري في قطاع #غزة وينطلق منه وستتحمل تداعيات الأعمال الإرهايية المرتكبة ضد مواطني #إسرائيلpic.twitter.com/zn5yUc1XIZ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 13, 2020

فيديو الآن للقصف الإسرائيلي على غزة . pic.twitter.com/5TAtzPGSJj — غزة الآن - Gaza Now (@GNNANOW) August 13, 2020

فيديو أخر الآن لتصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على غزة . pic.twitter.com/ejq7NjY76C — غزة الآن - Gaza Now (@GNNANOW) August 13, 2020

مباشر الآن : القصف الإسرائيلي على غزة . pic.twitter.com/6QeK4mTGZf — غزة الآن - Gaza Now (@GNNANOW) August 12, 2020

المصدر: RT